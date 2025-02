RELACIONAMENTO ABUSIVO

Geisy Arruda denuncia ex-namorado por agressão e consegue medida protetiva de urgência

Medida protetiva foi concedida para garantir segurança física e emocional da influenciadora

Em entrevista ao SBT, Geisy detalhou os episódios tóxicos da relação. “No início do relacionamento, ele era um príncipe. O homem que pedi a Deus. Respeitava meu trabalho e me tratava com carinho. Com o passar do tempo, ele foi mostrando ciúme excessivo, queria que eu engravidasse e passou a manipular todos os meus passos”, contou. >