SALVADOR

Motorista de ônibus que atropelou idosa ‘arrastou carro e fechou a porta’ antes da vítima descer

Moradores afirmam que Maria Domingas se desequilibrou na saída do ônibus

Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 09:43

Maria Domingas Rocha Crédito: Reprodução

A morte de Maria Domingas Rocha, 67 anos, que foi atropelada por um ônibus em Tancredo Neves, na região do Arenoso, teria acontecido após o motorista do veículo sair com o carro e fechar a porta antes da idosa descer. O caso foi registrado por volta das 9h da quarta-feira (12). Segundo moradores, no momento em que Maria Domingas estava na escada, o ônibus se movimentou, desequilibrando e atropelando a vítima. >

Quem garante isso é Roberto Rocha, 51. Segundo ele, a mãe voltava do mercado quando acabou sendo atropelada. “Ela foi na farmácia e no mercado. Voltou com dois sacos compra e, quando chegou ali no ponto, antes de ela saltar, o motorista arrastou o carro. Aí a perna dela foi para debaixo do carro e ele passou por cima da perna dela. A roda ficou em cima da perna dela. Demorou um tempo para uma empilhadeira que correram atrás para levantar o carro e tirar minha mãe”, diz.>

O caso foi registrado na Rua Manoel Rufino em um micro-ônibus da linha complementar, a STEC. Maria Domingas caiu do veículo na frente de uma loja de estofados. Um homem, que é funcionário do local e se identifica apenas como Brito, viu o atropelamento no momento em que aconteceu e confirma as informações passadas pelo filho da idosa.>

Roberto Rocha, filho de Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Foi bem aqui na frente da loja, a gente viu a situação. O carro parou e ela começou a descer. Antes que ela saísse, o motorista arrastou o carro e fechou a porta. Ela perdeu o equilíbrio e a porta jogou para a parte de baixo do carro. Como o carro andou, passou na perna dela. Com pessoas mais idosas, é preciso mais cuidado e não teve”, fala Brito.>

Depois de retirar o veículo de cima de Maria Domingas, equipes do Samu realizaram os primeiros atendimentos. Mário Sérgio Santos, 30, morador das imediações acompanhou o socorro e conta que, ao ser levada pela ambulância, a idosa já mostrava sinais de que o seu estado de saúde era grave.>

“Quando ela saiu daqui, já estava muito mal. Os médicos estavam chamando ela e dona Maria até abria o olhos, mas não reagia muito. Acho que ela bateu a cabeça. A metade do corpo dela ficou debaixo da roda e a outra ficou para fora. Nisso, o motorista ainda queria arrastar a topique antes de tirarem ela”, reclama.>