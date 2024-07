SALVADOR

Motorista por aplicativo tem carro roubado e veículo é usado para praticar assaltos

Na noite de quinta-feira (4), policiais militares do 22º Batalhão foram informados do roubo de um carro nas proximidades da Estrada Velha. Durante o deslocamento uma guarnição avistou o veículo com as mesmas características informadas com suspeitos a bordo.