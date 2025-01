ALTA DEMANDA

Motoristas de app faturam até R$ 11,1 mil por mês na alta estação

Movimentação de turistas e de moradores locais são responsáveis pelo bom resultado

Que o verão é a estação mais esperada pelos baianos, não é novidade para ninguém. Além do período repleto de festas, férias e idas à praia, a preferência é justificada também pelo alto volume de trabalho. Para os motoristas de aplicativo do estado, que atuam majoritariamente em Salvador, a alta estação é responsável pelos maiores faturamentos do ano, que acontecem em dezembro e em fevereiro. No final do ano passado, houve quem faturasse até R$ 11,1 mil por mês. >