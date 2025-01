LONGA JORNADA

Motoristas de app trabalham até 12 horas por dia para alavancar rendimento

Especialista dá dicas de como tentar manter a saúde diante da jornada exaustiva de trabalho

Se por um lado a alta estação impulsiona a circulação de pessoas na cidade pela chegada cada vez mais constante de turistas e aumento da demanda por corridas de aplicativo, por outro lado é também ela a responsável pela concorrência que se estabelece entre os motoristas. Isso porque, diante do movimento de solicitações de viagens de carros e motos, o que não faltam são profissionais para atender as solicitações. Com isso, tem motoristas que trabalham até 12 horas por dia para alavancar o rendimento em Salvador. >

No Réveillon, o motorista Vinícius Dantas, 31, chegou a trabalhar um pouco mais de 12h porque a demanda estava boa. “A maior parte do tempo que trabalhei foi depois da virada, faturando pouco mais de R$ 1 mil”, detalha. Quando questionado sobre como faz para lidar com a longa jornada, ele respondeu que também segue uma estratégia. “Descansar quando possível e se alimentar com coisas saudáveis e leves é o meu segredo para trabalhar o máximo possível em um dia intenso”, disse. >