PERIGO

Motoristas denunciam 'barricadas' para facilitar assaltos na Via Metropolitana

Região recebe reclamações pela falta de segurança

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2025 às 10:03

Galhos seria utilizados para bloquear pista e facilitar assaltos Crédito: Reprodução

Motoristas que trafegam pela Via Metropolitana Camaçari - Lauro de Freitas, que liga a BA-526 à Linha Verde, denunciam situações recorrentes de insegurança na região. Na terça-feira (15), um homem denunciou que supostos assaltantes estariam montando barricadas com galhos de árvores para facilitar a prática de assaltos. A Polícia Militar desobstruiu a via. >

Segundo o motorista, os suspeitos formam trincheiras improvisadas na via para que os condutores sejam obrigados a reduzir a velocidade. "Colocaram galhos na pista para obrigar as pessoas a pararem e eles praticarem assaltos. Aqui na saída da CIA Aeroporto, subida para a Via Metropolitana", afirma o homem em um vídeo gravado por volta das 22 horas de terça-feira (15). >

Procurada, a Polícia Militar (PM) confirmou que agentes presenciaram galhos na pista, mas não confirmou se eles estariam sendo utilizados para facilitar a prática de crimes. >

"Policiais militares da CIPT/Rondesp RMS realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Via Metropolitana, quando presenciaram galhos caídos na pista. Em face do risco de acidentes de trânsito que tal fato pudesse acarretar, os militares retiraram os galhos do local e retomaram as rondas", disse, em nota. >

Em janeiro deste ano, a PM reforçou o policiamento na Via Metropolitana após uma série de denúncias de assaltos na localidade. No dia 12 daquele mês, um motorista de aplicativo e passageiros foram vítimas de um arrastão. Um vídeo mostra o momento em que um grupo aborda o carro em uma curva e pede os pertences do motorista e passageiros. "Não tenho nada aí não. Sou Uber. Estou na correria", diz o trabalhador.>

Questionada sobre o número de assaltos registrados na Via Metropolitana este ano, a Polícia Civil informou que o prazo para a divulgação da informação é de cinco dias úteis. A reportagem aguarda o retorno. A Bahia Norte, concessionária responsável pela administração da via, também foi procurada, mas até esta publicação não informou se recebeu denúncias sobre as barricadas. O espaço segue aberto. >