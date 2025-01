MOBILIDADE

Mototáxis passam por vistoria em Salvador

Procedimento segue até o dia 5 de fevereiro

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 21:37

Mototaxistas de Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Os mototaxistas de Salvador já começaram a passar por vistorias da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), por meio da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae). O procedimento teve início nesta segunda-feira (20) e segue até o dia 5 de fevereiro.

O valor da taxa de vistoria é de R$58,89 para os autorizatários. Os mototaxistas que não realizarem o procedimento dentro do prazo estarão sujeitos a sanções, como a suspensão da autorização para trabalhar na capital baiana. Os interessados devem iniciar o processo solicitando o Documento de Arrecadação Municipal (Dam) pela plataforma Salvador Digital.

O preenchimento do formulário exige informações como nome, CPF, CNH, endereço, telefone, e-mail, alvará e placa do veículo. Além disso, é necessário anexar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) atualizado e o seguro obrigatório.

Após o pagamento e envio do comprovante pela mesma plataforma, o autorizatário receberá o termo de inspeção, que deve ser apresentado no pátio de vistoria da Cotae, localizado no Vale dos Barris, por ordem de chegada, das 8h às 14h.

Presencial

O processo de solicitação do Dam também pode ser realizado presencialmente na sede da Cotae, sem necessidade de agendamento prévio. Os mototaxistas precisam comparecer ao local com o CRLV atualizado, termo de Inspeção impresso, veículo devidamente padronizado e capacetes e colete refletivo em conformidade com a regulamentação.

A vistoria tem como objetivo garantir que os mototáxis estejam em condições adequadas de segurança e cumpram as normas de padronização estabelecidas pela Semob. A iniciativa reforça o compromisso com a qualidade do serviço e a segurança dos passageiros que utilizam esse meio de transporte na cidade.

Confira o cronograma de atendimento: