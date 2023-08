Mototaxista é perseguido e morto em Cajazeiras

A Polícia Civil investiga a morte de um mototaxista que foi perseguido e baleado na Rua Coronel Azevedo, no bairro Cajazeiras, em frente ao Hospital Professor Eládio Lassére. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (10).



Policiais militares do 22º BPM foram acionados para averiguar denúncia de que um homem foi ferido por disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, a equipe foi informada por testemunhas que o homem foi socorrida.



O mototaxista, que não foi identificado, foi socorrido no Hospital Eládio Lassére, mas não resistiu.