MP aciona município baiano para que anule contratos temporários e realize concurso público

“A situação é agravada pelo fato de o município não realizar concurso público há mais de 22 anos”, destacou o promotor. Ele informou que o MP tentou alcançar uma solução consensual para a situação, no curso de mais de dois anos de tramitação do procedimento administrativo, mas não recebeu manifestação de interesse do município.

O MP ainda pede que o município seja obrigado a apresentar levantamento contendo a relação dos ocupantes de cargos comissionados municipais, com indicação do local de lotação, previsão legal do cargo e descrição legal das atividades desempenhadas; como também a relação dos contratados temporários, com indicação do local de lotação, previsão legal do cargo, descrição legal das atividades desempenhadas, número e data de vigência dos contratos e indicação do processo seletivo simplificado no qual o contratado logrou aprovação.