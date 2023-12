MP-BA abre inscrições para programa de estágio na área jurídica; confira como participar

Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) abriu inscrições para o processo seletivo do programa de estágio para os graduados em Direito. O concurso, voltado às pessoas que estejam cursando pós-graduação na área jurídica, destina-se à seleção e à formação de cadastro de reserva.



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site da organizadora da prova, Instituto SUSTENTE, até o dia 18 de janeiro de 2024. A taxa custa R$ 70 e o exame será realizado exclusivamente no formato on-line, no dia 23 de fevereiro, com acesso exclusivo à sala virtual, através do site do Instituto SUSTENTE.

O estágio terá duração máxima de 24 meses e será exercido no modelo presencial, em alguns casos no modelo remoto, caso o estudante resida em município diferente do Órgão Ministerial para o qual for designado ou ocorra ajuste distinto entre o(a) estudante e o respectivo órgão.