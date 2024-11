DIVERSIDADE

MP-BA tem mais mulheres brancas do que pessoas negras, revela censo inédito

Instituição divulgou dados sobre autodeclaração do membros pela primeira vez

Maysa Polcri

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 15:39

Lívia Vaz Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) divulgou dados sobre a autodeclaração racial de promotores e procuradores pela primeira vez. As informações fazem parte do Censo Étnico-Racial, divulgado nesta terça-feira (12). Segundo a pesquisa, o percentual de mulheres brancas entre os membros da instituição, 65,8%, é superior ao de pessoas negras (34%). Para a promotora de Justiça Lívia Santana Vaz, o censo revela que as desigualdades raciais se sobrepõem aos preconceitos de gênero.

"Isso mostra que não é possível falar em democracia e igualdade de oportunidades sem falar de raça. As mulheres brancas representam 65,8% Ministério Público baiano, o que é muito mais do que pessoas negras. No Brasil, a raça é o o principal fator determinante de todas as desigualdades brasileiras", avalia a promotora, responsável pela apresentação dos dados. Os homens negros representam 18% do total de membros, contra 16% das mulheres negras.

Ainda segundo Lívia Vaz, a desigualdade tem reflexos no acesso à direitos básicos e nas instâncias de poder. "Se falarmos de índice de violência, alfabetização e subemprego, as pessoas negras seguem no topo dos índices de falta de acesso à direitos básicos. Isso se refle na falta de representatividade negra nas instituições e nos espaços de decisão", diz. O mesmo censo revelou que 52% dos procuradores baianos se autodeclaram negros.

Proporção de membros do MP-BA por raça e sexo Crédito: Reprodução/MP-BA

Para o procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, o censo é uma oportunidade para combater as discriminações. “Temos que compreender que precisamos corrigir as distorções que a nossa sociedade traz e dar igualdade de oportunidades. O papel do Ministério Público também é ajudar na construção de uma sociedade mais justa”, afirmou