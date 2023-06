MP denuncia suspeito de agredir casal em praia em Maraú

O Ministério Público da Bahia denunciou à Justiça o empresário Herbert Moreira Dias no último dia 14, por lesão corporal grave, ameaça, discriminação e dano qualificado contra o patrimônio público.



Herbert é suspeito de agredir o casal Lucas Márcio Bahia e Carlos Alberto Novaes durante a retirada de uma "barricada" construída pela Prefeitura de Maraú, para limitar um acesso à praia, no sul da Bahia. O caso é de junho de 2021.



Por conta de condutas intimidatórias, o Ministério Público pediu que a Justiça determine o comparecimento frequente de Herbert na Justiça, o recolhimento domiciliar noturno e proíba o contato com as testemunhas e vítimas.