DEFESA DO CONSUMIDOR

MP move ação na Justiça contra a Tim por cobranças indevidas

Ministério Público pede que a operadora restitua, em dobro, todo o valor pago pelo consumidor

A ação foi ajuizada nessa quarta-feira (12). O consumidor em questão havia cancelado o plano de internet contratado com a Tim e relatou ter recebido uma confirmação do cancelamento e recebido a informação de que não seriam efetuadas novas cobranças após o pagamento da fatura disponibilizada no início de maio de 2021. >

A surpresa, no entanto, foi quando recebeu mais uma cobrança da empresa no mês seguinte. "Logo depois, o consumidor entrou em contato com a Tim para a retirada do débito, no entanto, as cobranças continuaram a ser efetivadas nos meses subsequentes, mesmo diante de inúmeros pedidos de cancelamento", comunicou o MP. >