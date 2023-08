MP pede ao Iphan o tombamento da Biblioteca dos Barris

O Ministério Público Estadual pediu ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (Ipac) a abertura do processo para tombamento da Biblioteca Central dos Barris, segundo comunicado divulgado pelo MP-BA nesta quarta-feira (16).



O pedido partiu do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac) do órgão, coordenado pela promotora de Justiça Eduvirges Tavares. Para ela, o tombamento vai garantir a salvaguarda, proteção e preservação do imóvel, que abriga a Biblioteca Pública Central, o Espaço Xisto Bahia, a Diretoria de Audiovisual (Dimas), a Sala Walter da Silveira, a Galeria Pierre Verger, o Memorial do Meio Ambiente Milton Santos, além da sede administrativa da Fundação Pedro Calmon.