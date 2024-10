PRÁTICA PROIBIDA

MP pede multa de R$ 8 mil contra candidatos por derrame de santinhos na Bahia

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou 27 irregularidade em propaganda eleitoral contra candidatos que derramaram santinhos em diversos locais de votação nos municípios de Anagé e Caraíbas durante a madrugada do dia 6 de outubro de 2024, dia das eleições. Na ação, o órgão requer que a Justiça aplique multa de R$ 8 mil reais contra os candidatos em cada uma das ocorrências ajuizadas.

Segundo o promotor de Justiça Eleitoral Marco Aurélio Rubick da Silva a prática de derrame se caracteriza como propaganda eleitoral irregular e é proibida, mesmo antes do dia do pleito, pelos artigos 19 da Resolução nº 23.610/2019 e 37 da Lei nº 9.504/97.

Antes das eleições, o Ministério Público recomendou a todos os partidos com candidatos que concorreriam no pleito, alertando que a conduta de derrame de santinhos deveria ser fiscalizada e impedida pelos próprios candidatos. Ele complementou que os santinhos foram despejados em locais de votação, poluindo o ambiente e desrespeitando normas eleitorais. “Além de impactar o meio ambiente, a prática gera riscos de acidentes, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida”, ressaltou.