NEPOBABY

MP recomenda desligamento de filha de prefeita baiana nomeada em secretarias

Prefeitura terá 30 dias para cumprir demandas do órgão

A recomendação do órgão é que dentro do prazo de 30 dias sejam anuladas "as nomeações de todos os ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança ou contratados temporariamente que sejam cônjuges, companheiros ou parentes por linha direta, colateral ou afinidade, até terceiro grau, da autoridade nomeante ou de outro servidor da mesma pessoa jurídica". A medida foi assinada pela promotora de justiça de Muritiba, Neide Reimão Reis. De acordo com o MPBA, a nomeação fere o princípio da impessoalidade, definido na Constituição Federal.