VIAGENS

MSC Cruzeiros trará 37 escalas para Salvador até abril do ano que vem

Uma das embarcações participantes é o maior cruzeiro que já navegou no Brasil

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 20:33

Cruzeiro MSC Grandiosa Crédito: Divulgação

A empresa MSC Cruzeiros ampliará sua atuação em Salvador na temporada 2024/25, incluindo 37 escalas na sua programação. Um dos navios que fará parte da frota que atenderá a cidade é o MSC Grandiosa, o maior que já navegou no Brasil.

Além do Grandiosa, o MSC Seaview entrará na malha de escalas a partir do dia 4 de novembro, passando por Salvador durante sua viagem da Europa para o Brasil. Estarão presentes na capital baiana também as embarcações MSC Orchestra, MSC Poesia e MSC Magnifica.

Só do Grandiosa, serão 19 embarques no Porto de Salvador de dezembro deste ano até abril do ano que vem. Turistas que desejem visitar destinos dentro do Brasil terão opções de roteiro incluindo de cinco a nove noites, sendo que a primeira viagem começará no dia 7 de dezembro, e passará por Maceió, Santos e Búzios ao longo de uma semana.