'Muita gente perdeu tudo', desabafa dono de pousada após incêndio em Morro de São Paulo

Ocorrência começou na noite desta terça; ilha não possui Corpo de Bombeiros próprio

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 11:30

Moradores foram linha de frente no combate a incêndio que atingiu estabelecimentos em Morro de São Paulo Crédito: Reprodução

Os moradores de Morro de São Paulo, ilha do município de Cairu, se uniram na madrugada desta quarta (11) para combater o incêndio que atingiu restaurantes e estabelecimentos comerciais na Segunda Praia. O Corpo de Bombeiros logo foi acionado, mas demorou mais de 1 hora e meia para chegar na região, já que a ilha conhecida por ser um dos principais destinos turísticos da Bahia não possui uma unidade própria.

O incêndio de grandes proporções começou em torno das 23h da noite de terça e atingiu quatro estabelecimentos, dentre eles o Madalena Tur, o restaurante Top Grill e uma casa. Com baldes de água salgada da praia e mangueiras os moradores fizeram uma grande força-tarefa e conseguiram conter as chamas até a chegada do corpo de bombeiros e da Polícia Militar.

“Foi perda total no Top Grill e nas lojas do lado. A casa do meu amigo também queimou. Muita gente perdeu tudo. A população unida conseguiu fazer tudo. Foi uma luta, uma corrente humana. Quando o bombeiro chegou já estava finalizando”, afirmou José Araújo Junior, dono de pousada e morador de Morro que participou do combate às chamas.

“Vendedor de picolé, morador, familiares... todo mundo se mobilizou para combater um incêndio. Foi um exemplo de muita solidariedade. É muito triste, porque é uma perda grande, mas o que tem de bom aqui é que todo mundo se une para ajudar. A comunidade que chegou primeiro e deu um belíssimo exemplo. Em uma questão de horas, o fogo foi resolvido”, contou uma empresária e moradora da região.

Apesar do grande prejuízo financeiro e da destruição nas estruturas dos estabelecimentos, não houve mortos ou feridos. Por conta da fumaça, 26 pessoas tiveram que ser atendidas com problemas de inalação pela unidade de saúde da ilha.

O secretário de Turismo do município, Cláudio Brito, garantiu que a fiscalização será intensificada para prevenir novos acidentes e a Prefeitura de Cairu solicitou oficialmente a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Morro de São Paulo.

Desespero se repete

Nos últimos dois anos já é o oitavo incêndio de grandes proporções a atingir a ilha baiana que recebe mais de 400 mil pessoas todos os anos. A instalação de uma brigada em Morro de São Paulo já é uma demanda de muito tempo dos moradores que reclamam também da falta de manutenção preventiva da parte elétrica dos estabelecimentos.

“Já é o terceiro incêndio que eu ajudo a resolver. Há 10 anos atrás uma barraca pegou fogo, depois ali na região do Samba e também ajudei agora nesse. Já tem anos que a gente sofre com essa situação e tem tempo que deveria ter uma brigada, ou um carro pipa aqui em Morro”, explicou José.