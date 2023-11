Mulher de 21 anos é morta a tiros em Feira de Santana

Uma mulher foi morta a tiros na tarde desta segunda-feira (20) em uma residência na Estrada do Alecrim, em Feira de Santana. A jovem identificada como Pamela Oliveira Nere, de 21 anos, foi atingida por múltiplos tiros no bairro Aviário.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a morte de Pamela. Autoria, motivação e circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.