Mulher de 28 anos é morta em Bom Jesus da Lapa; ex é suspeito

Uma mulher de 28 anos foi morta na segunda-feira (7), em Bom Jesus da Lapa, no Oeste da Bahia. O corpo de Gildete Conceição Barbosa, com várias lesões, foi achado em uma das casas no Projeto Formoso A, que pertencia ao patrão dela.



A suspeita é que o crime tenha sido cometido pelo ex-marido de Gildete, que era funcionário do mesmo homem. Os dois tinham terminado a relação recentemente.



O patrão contou à polícia que chegou no imóvel e estranhou a porta arrombada. Ao entrar, encontrou Gildte no chão, com muitos ferimentos. Havia bastante sangue no local.