BAHIA

Mulher é achada desmaiada e com ferimentos nos rostos no acostamento da BR-101

Uma mulher for achada desacordada às margens da BR-101, na altura da cidade de Laje, por policiais rodoviários federais que passavam pela área.

Os agentes voltavam do atendimento a um acidente por volta das 23h da terça (22) quando avistaram a mulher caída no acostamento. Eles se aproximaram e notaram que ela estava desacordada e tinha ferimentos no rosto.