VIOLÊNCIA

Comerciante é assassinada dentro de estabelecimento em Periperi

Crime aconteceu no 'Dogão da Cal', na Avenida Suburbana

Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 10:45

Lanchonete 'Dogão da Cal', onde ocorreu o crime Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma mulher de 47 anos foi assassinada dentro de um estabelecimento comercial em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta terça-feira (14). O crime aconteceu no ‘Dogão da Cal’, na Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, por volta das 5h.

Identificada como Ana Cláudia Silva Santos, a mulher era dona do estabelecimento, onde vendia cachorro-quente, feijão e bebidas. Segundo moradores do local, ela morava no Alto da Terezinha, mas trabalhava há muito tempo na Suburbana. O assassinato de Ana Cláudia foi uma surpresa para os comerciantes locais.

“Quando a gente soube, não entendeu nada. Um crime desses, ainda mais com ela", disse um morador, que preferiu não se identificar. Segundo ele, essa é a primeira vez que uma comerciante é assassinada dentro do próprio estabelecimento na Suburbana. “A morte dela é um mistério. Ela não era envolvida com nada de errado, era uma pessoa boa”, finalizou.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 18ª Companhia Independente (CIPM/ Periperi) foram acionados para averiguar a denúncia de que uma mulher havia sido baleada em Periperi. No local, os policiais encontraram a mulher com vida. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, e ela foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Calçada do estabelecimento às 8h30 desta terça-feira (14) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um segundo morador contou que a vítima estava acompanhada de um ajudante da lanchonete quando foi assassinada. No entanto, a polícia não confirmou a informação. “Tinha um funcionário dela com ela quando o crime aconteceu. Eu cheguei a ouvir os tiros umas 5h”, relatou.