SOFREU QUEIMADURAS

Mulher é atacada com ácido pelo ex-companheiro em Salvador

Vítima está internada no Hospital Geral do Estado (HGE); suspeito foi encontrado morto pouco depois do crime

Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2025 às 07:44

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 41 anos teve parte do corpo queimada na terça-feira (15) após ser atacada com ácido pelo ex-companheiro, de 40 anos, no bairro do Uruguai, em Salvador. A vítima está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).>

O autor do crime morreu horas depois da ocorrência. Segundo a Polícia Civil, ele foi visto na feira de São Joaquim e teria comprado veneno para rato, popularmente conhecido como chumbinho. >

O suspeito passou mal no Ferry-Boat durante travessia para Ilha de Itaparica e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mar Grande, onde já chegou sem vida. >

A Deam de Periperi instaurou inquérito para apurar uma tentativa de feminicídio seguida de suicídio. Guias para remoção e perícia foram expedidas e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão auxiliar a esclarecer as circunstâncias do caso.>