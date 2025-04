TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Mulher é atacada por outra na saída de casa em Salvador; vítima está internada

Agressora é procurada pela polícia

Uma mulher de 30 anos foi atacada com golpes de arma branca por outra mulher no momento em que saía de sua residência, no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador, na segunda-feira (28). >