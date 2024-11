IGAPORÃ

Mulher é investigada por matar cachorro e agredir mãe e ex na Bahia

Ela pode responder por lesão corporal e maus-tratos a animal

Uma mulher, de 30 anos, está sob investigação da Polícia Civil, após suspeitas de matar um cachorro no município de Igaporã, no sudoeste da Bahia. Segundo relatos, ela também seria investigada por agredir a mãe e um ex-companheiro. O caso foi registrado na última segunda-feira (04).

De acordo com informações do delegado Clécio Magalhães, da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), a mulher foi até a casa da mãe, onde encontrou seu ex-companheiro. "[Ela] iniciou uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões físicas contra o ex-companheiro e a mãe", diz.