AMEAÇAS

Mulher é mantida em cárcere privado pelo namorado no interior da Bahia

Vítima ficou presa por quatro dias

Uma jovem de 23 anos foi mantida em cárcere privado por quatro dias pelo namorado em uma residência no bairro Alto do Cruzeiro, em Ibotirama, no Vale do São Francisco. Ela, que estava impedida de sair da casa e sendo ameaçada. foi resgatada no último sábado (11).