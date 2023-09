Mulher é morta a facadas dentro de motel em Itabuna

Uma mulher foi morta a facadas dentro de um motel às margens da BR-101, em Itabuna, no sul da Bahia. O crime aconteceu na noite do domingo (10).



A vítima, Vanessa Silva Oliveira, 23 anos, foi encontrada morta no quarto depois que um homem ligou para a recepção dizendo que tinha matado uma mulher. Uma equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) esteve no local e prendeu em flagrante um suspeito.



O homem teria confessado o crime. Ele não aceitava o fim do relacionamento de três anos com Vanessa.