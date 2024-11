VIOLÊNCIA

Mulher é morta a facadas na Palestina, em Salvador

A Polícia Civil já possui uma suspeita quem realizou o crime

Uma mulher foi morta a facadas nesta segunda-feira (18) em Salvador. Elaine Santos da Fé, de 32 anos, foi golpeada na Rua Santa Cruz, no bairro Palestina.

À tarde, policiais militares encontraram o corpo da vítima na localidade de Santo Antônio do Rio das Pedras. Após acionarem o Departamento de Polícia Técnica para perícia e remoção do cadáver, os agentes realizaram buscas para encontrar um suspeito, mas ninguém foi localizado.

De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias e motivações ainda estão sendo esclarecidas. Apesar de ter um indicativo da autoria do crime, a corporação não forneceu mais detalhes.