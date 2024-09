SUBÚRBIO

Mulher é morta com 30 tiros após ter sua casa invadida em Periperi

Uma mulher de 29 anos teve sua casa invadida e foi morta com 30 disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (24). Tailane dos Santos Pereira estava em casa, na Rua Nova Divinéia, em Periperi quando um grupo armado adentrou o local.

O caso seguiu para a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que está investigando as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas. A vítima deixou três filhos.