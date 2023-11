Mulher é morta em via pública em Camaçari

Uma mulher identificada como Maynara Bianca Ferreira da Silva, de 24 anos, foi morta na noite desta segunda-feira (20) no meio da rua, no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12ºBPM foram acionados em razão de uma mulher atingida por disparos de arma de fogo na Rua Almirante Tamandaré, bairro Parque Verde II, em Camaçari. Ao chegarem, os PMs constataram o fato, sendo que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.