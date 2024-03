CRIME

Mulher é morta na cidade de Poções

Vítima é suspeita de envolvimento com o tráfico

Uma mulher foi morta na cidade de Poções, no sudoeste da Bahia, vítima de disparos por arma de fogo. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu no centro da cidade, na terça-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, ela foi identificada como Elisangela de Souza Silva, 44 anos. Segundo informações preliminares, dois suspeitos em uma moto atiraram contra a mulher e fugiram. A vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.