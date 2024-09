TRÁFICO

Mulher é presa ao entrar em prisão com drogas no ânus na Bahia

Suspeita tentou entrar no Complexo Penitenciário de Serrinha com maconha escondida na partes íntimas

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, no sertão baiano, na noite desta terça-feira (3), após tentar entrar no Complexo Penitenciário do município, com quantidades de maconha.