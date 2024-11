CRIME

Mulher é presa em Feira após ferir cinco pessoas com ácido em salão de beleza

A polícia não informou o que motivou o crime

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2024 às 10:25

Mulher é presa em Feira após ferir cinco pessoas com ácido Crédito: Reprodução

Uma mulher de 29 anos foi presa, em Feira de Santana, após jogar ácido em pessoas que estavam em um salão de beleza, deixando cinco delas feridas. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas foram socorridas e levadas para atendimento médico. O estabelecimento comercial onde ocorreu o ataque está localizado na Galeria Maria Luiza, no centro da cidade. A autora do ataque também sofreu queimaduras ao entrar em contato com a substância e foi levada para atendimento médico. A polícia não informou o que motivou o crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que a 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada, no final da tarde de terça-feira (19), após denúncia de que uma mulher teria atirado um líquido corrosivo contra um grupo de pessoas. "Chegando ao local, os policiais identificaram a suspeita, que foi imediatamente detida. As vítimas, entre elas uma pessoa que corre o risco de perder a visão em decorrência dos ferimentos, foram socorridas para uma unidade de saúde. A mulher, com quem também foi encontrada uma faca, foi conduzida para a delegacia responsável pelo registro da ocorrência", diz a nota.