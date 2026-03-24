DEZ ANOS DEPOIS

Mulher é presa por matar dono de restaurante e enterrar corpo no quintal de casa em Salvador

Os restos mortais de José Carlos Araújo da Silva foram encontrados em agosto de 2016

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:18

Mulher foi presa dez anos após o corpo de dono de restaurante ser encontrado Crédito: Reprodução

Uma mulher suspeita de envolvimento na morte de José Carlos Araújo da Silva, 46, que teve o corpo encontrado em agosto de 2016, no Horto Florestal, em Salvador, foi presa nesta terça-feira (24). A mulher foi localizada na região das Mercês, no Centro da capital.

A prisão ocorreu durante a operação Artemis, que tem como objetivo alcançar criminosos envolvidos em crimes graves contra a vida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), ela estava foragida da Justiça pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver.

Os ossos e uma camisa vermelha de José Carlos, que era dono de um restaurante em Salvador, foram encontrados em 15 de agosto de 2026. A polícia encontrou os restos mortais da vítima em um buraco de cerca de dois metros de profundidade, no quintal de uma casa, na localidade de Horto Florestal, região do Cabula.

Na época do crime, o filho da vítima, José Carlos Araújo da Silva Júnior, 24, contou ao CORREIO que uma mulher, com quem o pai teria um relacionamento amoroso, teria indicado onde o corpo do comerciante havia sido enterrado. "Nós não tivemos acesso ao depoimento dela na polícia, mas essa Joseane foi quem mostrou onde o corpo estava enterrado, entregou a faca ainda suja de sangue e o local na casa onde meu pai foi morto, na cama de um dos quartos. A cama e o teto estavam sujos de sangue”, contou.