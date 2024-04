VITÓRIA DA CONQUISTA

Mulher é presa por omissão de socorro ao filho morto a golpes de martelo

Equipes da Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista cumpriram, na terça-feira (9), o mandado de prisão preventiva de uma mulher por omissão de socorro. A suspeita é mãe do garoto Enzo Gabriel Alves da Silva , de quatro anos, morto a marteladas pelo pai.

O crime ocorreu no dia 22 de março, no bairro Vila Elisa, quando o autor foi preso em flagrante. O martelo usado para agredir a criança na cabeça foi apreendido com o homem, bem como drogas e uma balança.