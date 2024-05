VIOLÊNCIA

Mulher é resgatada após ser sequestrada e mantida em cárcere privado em Feira de Santana

Ele foi apresentado na Central de Flagrantes após uma denúncia de cárcere no Residencial Ponto Verde, no bairro do Aviário. Policiais militares estiveram no local e libertaram a vítima, além de apreenderem porções de cocaína, uma balança, equipamentos eletrônicos, um caderno de anotações e um carro com restrição de roubo. O material apreendido seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).