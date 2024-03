INTOLERÂNCIA

Mulher é suspeita de furto e discriminação por arrancar bandeira de Israel em estabelecimento comercial

Uma mulher foi flagrada furtando uma bandeira de Israel em uma agência de viagens na região da Chapada Diamantina, em Lençóis, no último sábado (16). O crime foi registrado na Delegacia Territorial (DT) do município na segunda-feira (18).

No vídeo, a mulher chega até a fachada do estabelecimento, arranca a bandeira, que esta pendurada e sai com ela em mãos.