Mulher é suspeita de matar o irmão esfaqueado durante discussão

Osiel Goncalves dos Santos, 39 anos, foi morto com golpes de arma branca, na última sexta-feira (17), no Povoado de Cariacá, no município de Senhor do Bonfim. A suspeita é de que ele tenha sido morto pela própria irmã durante uma discussão, segundo informou em nota a Polícia Civil.



O crime aconteceu dentro da casa da suspeita, que deixou a casa após o crime. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local do crime e remoção do corpo.