TRÁFICO

Mulher grávida é detida transportando drogas em ônibus em Vitória da Conquista

Uma mulher grávida foi detida transportando 4,3 kg de cocaína em um ônibus interestadual que passava pela BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, na tarde do último domingo (31). O coletivo seguia de São Paulo com destino final para o Rio Grande do Norte.