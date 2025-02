VIOLÊNCIA

Mulher reage a agressões e mata marido a facadas em Salvador

Suspeita se entregou à polícia

Um homem identificado como José Carlos, de 33 anos, foi morto a facadas pela própria companheira na manhã desta sexta-feira (14), na Rua Silvestre Farias, no bairro da Federação, em Salvador. A suspeita do crime se entregou à polícia e disse que era vítima de agressão doméstica. Ela mostrou hematomas no corpo. >