BAHIA

Mulher morre baleada por engano dentro de casa; amigo era o alvo

Vítima chegou a ser socorrida para a UPA da cidade, mas não resistiu ao ferimento

Uma mulher de 35 anos foi morta a tiros por engano enquanto estava com três amigos em sua residência, no bairro Conquista, em Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste baiano, na noite de segunda-feira (27). >