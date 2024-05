REGIÃO METROPOLITANA

Mulher morre e homem fica ferido após espancamento em Camaçari

O criem é investigado pela 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes. As vítimas não foram identificadas. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

As guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.