EM ILHÉUS

Mulher que envenenou dois filhos e marido com chumbinho é absolvida pela Justiça

Juiz entendeu que Kelly Mendes Barreto sofre de transtorno de personalidade

Durante o processo, Kelly Mendes confessou, em depoimento, que colocou veneno na comida do marido, Marcos Paulo Mendes Santos. Ele teria, então, compartilhado a comida com os dois filhos, o que resultou na morte dos três.

Para o MInistério Público da Bahia (MP-BA), o motivo do crime foi ciúmes possessivo que Kelly sentia pelo marido. A acusada disse que envenenou o companheiro pois estava seguindo as vozes que ouvia, indicando um possível transtorno mental. Um laudo pericial reconheceu que a acusada preenche os critérios diagnósticos para Transtorno de Personalidade Dissocial

A decisão do juiz Gustavo Henrique Almeida Lyra foi embasada pelo artigo 26 do Código Penal, que diz que é isento de pena o agente que, por doença mental, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Kelly Mendes foi absolvida e liberada do Conjunto Penal de Itabuna, onde estava presa, na quinta-feira (14).