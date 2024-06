CRIME

Mulher que matou sargento do Exército se arrependeu, diz policial

PMs que autuaram suspeita em flagrante depôs na audiência de custódia nesta segunda-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 17 de junho de 2024 às 14:36

Sargento foi morto pela esposa em prédio onde morava Crédito: Reprodução

Antes de ser presa em flagrante pela morte de Jonatas Emanuel Restani, de 46 anos, que era sargento do Exército, Kelly Cristina Ferreira Restani, 48, tentou tirar a própria vida. Na Vara de Audiência de Custódia, onde a prisão preventiva da suspeita foi decretada na manhã desta segunda-feira (17), os policiais responsáveis por prendê-la em flagrante foram ouvidos. Em depoimento, os dois ratificaram que Kelly foi encontrada ensanguentada e que teria tentado se matar, mas se arrependeu.

“Informou, por fim, o depoente [PM] que foi Kelly Cristina Ferreira Restani quem tirou a vida de seu marido Jonatas Emanuel Alves Restani com uso de uma faca. Após tirar a vida do seu marido atentou contra a própria vida, porém se arrependeu e pediu socorro através do grupo do WhatsApp do prédio”, contou um dos policiais, que teve a fala confirmada pelo segundo. O PM deu detalhes em juízo de como a suspeita teria se ferido, mas essas informações serão preservadas nesta reportagem.

Além do depoimento dos PMs, foram consideradas as provas e a própria confissão de Kelly, que foi descrita no texto da decisão pela prisão preventiva. “Durante interrogatório policial, a flagranteada confessou ter assassinado seu esposo a golpes de faca, por motivos de ciúmes, em virtude de ter descoberto uma traição. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelas provas orais e pela apreensão da arma do crime”, escreveu a juíza Marcela Moura França.