PROCEDIMENTO

Mulher que morreu após plásticas em Salvador perdeu rim após câncer

Verusca Rendall de Carvalho, 54, teve uma parada cardíaca após realizar três procedimentos

Verusca Rendall de Carvalho, que morreu aos 54 anos após realizar três cirurgias plásticas em Salvador , perdeu um rim em decorrência de um câncer. A informação foi divulgada por familiares da vítima. Verusca foi submetida a procedimentos estéticos no abdômen, mamas e pernas durante a segunda-feira (17). Os parentes foram avisados da morte no dia seguinte. >

Na quarta-feira (19), o cirurgião plástico que realizou o procedimento, Marcos Paiva, foi ouvido pela Polícia Civil acompanhado por seu advogado. Procurada para falar sobre o depoimento do cirurgião, a PC ainda não respondeu. A reportagem não conseguiu o contato da defesa do cirurgião.>

Em nota à imprensa após a morte de Verusca, a Clinday disse que possuía na unidade profissional médico e equipe de plantão. "A Clinday sempre ofereceu aos seus pacientes estrutura moderna, seguindo os mais rigorosos protocolos de qualidade, e contínuo compromisso com a segurança e qualidade no atendimento, visando assegurar que todos os processos sejam constantemente revisados para manter o mais alto padrão assistencial", afirmou. >

A clínica também informou que colabora com a investigação. "No momento, estamos colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos com total transparência e que acompanhará de perto o acontecimento e todos os seus desdobramentos, a fim de garantir total conforto à família e a precisa elucidação do caso", completou. >