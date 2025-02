RISCOS

Fazer mais de uma cirurgia plástica de vez é arriscado? Veja o que diz especialista

Mulher de 54 anos morreu após ser submetida a três procedimentos estéticos em Salvador

O cirurgião plástico José Valber Lima Meneses avalia que toda cirurgia apresenta riscos. Quanto maior o tempo de procedimento estético, maiores são as chances de problemas. Entre as intercorrências mais comuns estão sangramentos e complicações relativas à sedação. >

Laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) determinarão qual foi a causa do óbito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a clínica prestou os primeiros socorros necessários , segundo o perito criminal Edson Oliveira.>

A Clinday disse, em nota, que possuía na unidade profissional médico e equipe de plantão . "A Clinday sempre ofereceu aos seus pacientes estrutura moderna, seguindo os mais rigorosos protocolos de qualidade, e contínuo compromisso com a segurança e qualidade no atendimento, visando assegurar que todos os processos sejam constantemente revisados para manter o mais alto padrão assistencial", afirma. >

A clínica também informa que colabora com a investigação. "No momento, estamos colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos com total transparência e que acompanhará de perto o acontecimento e todos os seus desdobramentos, a fim de garantir total conforto à família e a precisa elucidação do caso", completa. >