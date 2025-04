FEMINICÍDIO

Mulher que teve 80% do corpo incendiado por ex-companheiro morre após uma semana internada em estado crítico

Bianca Souza estava na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE) desde o último dia 31

Yan Inácio

Publicado em 8 de abril de 2025 às 19:53

Jovem tinha 26 anos Crédito: Reprodução

Bianca Souza, jovem de 26 anos que teve o corpo queimado pelo ex-marido no último dia 31, faleceu no fim da tarde desta terça-feira (8). A mulher teve 80% do corpo queimado e estava internada em estado crítico no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação foi confirmada pela irmã da vítima.

Bianca foi atacada pelo ex-marido, Robson Xavier dos Santos, de 47 anos, que a trancou em um quarto de seu apartamento e ateou fogo nela com álcool. A mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ficou internada por 8 dias.>

“Ela estava a todo tempo sedada no oxigênio, regulando o corpo com remédios. Mas chegou ao ponto da medicação não fazer mais o efeito, a pressão foi baixando e chegou o momento dela partir. Não consegui ouvir a voz dela, só os últimos suspiros”, disse a irmã de Bianca, que acompanhou os últimos dias dela na UTI.>

De acordo com a Polícia Civil, Robson foi autuado em flagrante e continua custodiado na mesma ala em que a ex-companheira estava internada. A irmã também informou que o Instituto Médico Legal (IML) ainda não retirou o corpo dela e que a família deseja que o velório e o sepultamento aconteçam em Monte Gordo, cidade natal da jovem. >

De acordo com os relatos de vizinhos, o casal rompeu em janeiro deste ano. Apesar do término, ela continuava frequentando o apartamento para auxiliar o ex-companheiro, que possui deficiência física. No domingo (30), ele ligou para Bianca pedindo que a jovem cuidasse de sua cachorrinha.>

Na noite da segunda (31), Robson teria trancado a jovem dentro do quarto premeditadamente para colocar fogo nela. "Ele desacordou ela para tentar fazer isso, porque, como ele é cadeirante, não tinha como pegar e atirar fogo nela. Então ele adormeceu ela", sugeriu uma das vizinhas.>

Segundo a mulher, ao dar entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), a vítima afirmou que o ex-companheiro tentou colocar fogo nela. Ele alegou que a casa pegou fogo. "Ele mentiu, só que veio à tona quando ela chegou no HGE e conseguiu falar.">