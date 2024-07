OESTE DO ESTADO

Mulher sofre tentativa de feminicídio em Santa Rita de Cássia

Uma mulher de 29 anos sofreu uma tentativa de feminicídio no município de Santa Rica de Cássia, no oeste baiano. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima relatou ter sido ferida com golpes de faca pelo ex-namorado enquanto estava na casa da mãe, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O caso aconteceu na última quinta-feira (18).