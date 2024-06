SALVADOR

Mulher suspeita de matar sargento morre em hospital

A mulher suspeita de matar a facadas o companheiro, Jonatas Emanuel Restani, de 46 anos, sargento do Exército, morreu na tarde desta segunda-feira (17). Kelly Cristina Ferreira Restani, de 48 anos, estava internada no Hospital Geral da Bahia (HGE) desde o último sábado (15), mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Kelly Cristina foi encontrada ensanguentada logo após o crime. Vizinhos contaram que ela tentou tirar a própria vida, mas se arrependeu e pediu ajuda. Ela estava custodiada no HGE, para onde foi socorrida com ferimentos de arma branca. O estado era considerado gravíssimo e ela não resistiu aos ferimentos.

"Após tirar a vida do seu marido atentou contra a própria vida, porém se arrependeu e pediu socorro através do grupo do WhatsApp do prédio", contou um dos policiais, que teve a fala confirmada pelo segundo. O PM deu detalhes em juízo de como a suspeita teria se ferido, mas essas informações serão preservadas nesta reportagem.