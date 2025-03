PRA DEGUSTAR

Mulheres cervejeiras: curso oferece 3 mil bolsas de estudo gratuitas

Curso é online e remuneração mensal no setor chega a R$ 19 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 12:56

Mulheres cervejeiras: curso oferece 3 mil bolsas de estudo Crédito: Divulgação

Já pensou trabalhar degustando cervejas e ainda ser remunerado para isso? Sim, esse mercado existe e chega a pagar até R$ 19 mil por mês. Mas, para fazer parte dele, é preciso se capacitar. O CervejeiraSouEu, que éonsiderado o maior curso do segmento cervejeiro voltado exclusivamente para o público feminino, está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (21), e oferece 3 mil bolsas de estudo para o ingresso no setor. A iniciativa, online e gratuita, é idealizada pela Academia da Cerveja, da Ambev, e faz parte da plataforma de inclusão produtiva da companhia que tem a ambição de impactar 5 milhões de pessoas até 2032. Neste ano, o curso chega à sua 5ª edição e será realizado entre os dias 24 a 28 de março. >

Do início ao fim, o curso é ministrado por um time de especialistas, sommelières e cervejeiras que compartilham, além de conhecimento técnico, experiências e trocas sobre o universo feminino, na ocupação de diversos espaços no mercado de trabalho. O conteúdo será dividido em etapas: o tradicional curso, que aborda o histórico da cerveja no país, a sua importância para a cultura, já que é uma das bebidas mais queridas pelos brasileiros, matéria-prima e etapas da produção, acontecem nos dois primeiros dias.>

No terceiro dia, será apresentada uma mesa redonda com o tema "Mulheres no mercado cervejeiro", para apresentar e discutir as possíveis áreas de atuação e os caminhos a serem percorridos. No quarto dia, acontece um bate-papo sobre empreendedorismo cervejeiro, com um cenário do mercado de trabalho em geral, e a participação das cervejeiras comentando futuras tendências. Para finalizar com chave de ouro, o CervejeiraSouEu se encerra com um webinar sobre turismo, com a cerveja como protagonista, abordando temas como: roteiros cervejeiros, contemplando não somente o entretenimento, mas também as oportunidades de renda e inclusão feminina que esse universo pode gerar, e dicas de experiências, como spas cervejeiros.>

Ao final do curso, todas as participantes recebem certificação para apostarem em oportunidades de trabalho neste setor, uma vez que a cerveja, além de poder ser consumida em diversas ocasiões, também representa uma alternativa para novas fontes de renda, por exemplo, se atreladas à gastronomia, estabelecimentos e turismo. Para participar e ficar por dentro de todos os detalhes, basta acessar o link da inscrição e ficar de olho no Instagram da Academia da Cerveja. Por lá, é possível acompanhar as novidades e outros cursos sobre conhecimento e cultura cervejeira, gratuitos ao longo do ano.>